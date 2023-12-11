Знаменитости 11 декабря 2023, 13:56 Новой ведущей шоу «Лучше всех!» станет Жанна Бадоева Первый канал: Бадоева заменит уехавшего из России Галкина в шоу «Лучше всех!» РИА «Новости»

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Иноагента Максима Галкина * на посту ведущего шоу «Лучше всех!» сменит актриса Жанна Бадоева. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации Первого канала, экс-участница популярных передач про путешествия «Орел и решка» и «Жизнь других» будет вести детское шоу талантов.

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«Подтверждаем», — сообщили в пресс-службе в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможной смене ведущего.

Программу «Лучше всех!» приостановили в 2022 году. В шоу участвовали дети от трех до 12 лет, которые демонстрировали телезрителям свои таланты и находчивость.

Ранее в Сети появились фотографии с прогулкой Галкина* и его жены Аллы Пугачевой. Супружеская чета шла по одной из улиц Кипра и держалась за руки. К знаменитостям подошел поклонник и попросить автограф. Перед этим звезд заметили в Лимасоле — певица и юморист прогуливались по дороге. Неподалеку от пары шла неизвестная брюнетка, в которой СМИ распознали помощницу артистов.

*Максим Галкин — внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.