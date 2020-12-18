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    18 декабря 2020, 11:18

    Новогоднюю съемку Леонтьева сорвал пьяный зритель, севший на шпагат на сцене

    Полина Петрова

    Съемку новогоднего выступления певца Валерия Леонтьева для канала Music Box Gold сорвал зритель, который предположительно был пьян. Он забрался на сцену под песню «Казанова» и начал демонстрировать свою растяжку зрителям, пишет сайт «Дни.ру».
    Новогоднюю съемку Леонтьева сорвал пьяный зритель, севший на шпагат на сцене

    71-летний артист рассказал, что с весны у него не было концертов как и у большинства музыкантов. При этом ему удалось похудеть на 8 килограммов. Леонтьев порадовал поклонников отличной формой и зажигательной энергетикой. Он представил свои новые песни, в числе которых «На крыльях» и «Бродяга».

    Под конец выступления певец решил исполнить хит про Казанову. В этот момент к нему присоединилась еще одна «звезда» со своей шоу-программой. Неизвестный мужчина начал плясать возле Леонтьева, садиться на шпагат и подпевать. Спутница пыталась стащить его со сцены за ноги, но ничего не вышло. Артист не смутился и продолжил исполнять номер. На финальных аккордах выбежал охранник певца и прогнал мужчину.

    В результате номер пришлось переснимать, хотя артист как профессионал с многолетним стажем сделал все без помарок с первого дубля.