Новогоднюю съемку Леонтьева сорвал пьяный зритель, севший на шпагат на сцене

71-летний артист рассказал, что с весны у него не было концертов как и у большинства музыкантов. При этом ему удалось похудеть на 8 килограммов. Леонтьев порадовал поклонников отличной формой и зажигательной энергетикой. Он представил свои новые песни, в числе которых «На крыльях» и «Бродяга».

Под конец выступления певец решил исполнить хит про Казанову. В этот момент к нему присоединилась еще одна «звезда» со своей шоу-программой. Неизвестный мужчина начал плясать возле Леонтьева, садиться на шпагат и подпевать. Спутница пыталась стащить его со сцены за ноги, но ничего не вышло. Артист не смутился и продолжил исполнять номер. На финальных аккордах выбежал охранник певца и прогнал мужчину.

В результате номер пришлось переснимать, хотя артист как профессионал с многолетним стажем сделал все без помарок с первого дубля.