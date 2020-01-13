Новогодние праздники Инны Чуриковой и Глеба Панфилова испортили мадридские воры

Чурикова, Панфилов и их сын Иван Панфилов отправились праздновать Новый год в Испанию. Однако стоило им оказаться в мадридском аэропорте, как семья лишилась сумки, в которой находились их загранпаспорта.

Для того, чтобы вернуться в Россию, деятелям искусства потребовалось обратиться в российское посольство.

Сообщается, что, кроме загранпаспортов, семья лишилась кошелька с деньгами и карточками, мобильного телефона и очков за 90 тысяч рублей. Инна Чурикова оценила ущерб в 250 тысяч рублей. Заявление в полицию о краже актриса написала уже на родине.

Напомним, что Инна Чурикова является народной артисткой СССР, лауреатом множества премий и полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством». Она снялась в десятках фильмов, среди которых «Морозко», «Неуловимые мстители», «Военно-полевой роман», сериал «Идиот» и многие другие. Ее муж режиссер Глеб Панфилов — народный артист РСФСР и академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Летом страна беспокоилась за любимую актрису из-за госпитализации после падения на сцене. К счастью, тщательное обследование показало, что Чурикова отделалась лишь ушибами. Причиной падения она назвала проблемы со зрением.