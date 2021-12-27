Новогодние гонорары звезд раскрыли в Национальной ассоциации организаторов мероприятий

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) рассказали, что пригласить на корпоратив Аллу Пугачеву обойдется приблизительно в 100 тысяч евро. Телеведущий Иван Ургант берет вдвое меньше — его выступление стоит около 50 тысяч евро. Об этом написало Ura.ru.

«Стоимость выступления Полины Гагариной начинается от 60 000 евро, Niletto — от двух миллионов рублей. Иван Ургант выступит примерно за 50 000 евро, а Алла Пугачева — за 100 000 евро, Елка — полтора-два миллиона рублей, Лолита Милявская — от 1,5 миллиона рублей», — отметили в организации.

При этом цены могут отличаться в зависимости от места выступления. Некоторые артисты на новогодние праздники увеличивают стоимость, другие, напротив, опускают ее, чтобы получить работу.

В организации отметили, что спрос на выступления в этом году резко вырос. По словам основателя событийного агентства Private case Павла Воронцева, ситуация с корпоративами сейчас крайне странная. Есть очень много запросов от клиентов и в то же время очень много отбоев.