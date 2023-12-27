Знаменитости 27 декабря 2023, 23:15 Новогоднее выступление Анны Asti в клубе Gipsy заменили на концерт Jony Клуб Gipsy заменил новогоднее выступление Анны Asti на концерт Jony РИА «Новости»

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Московский клуб Gipsy отменил новогоднее выступление Анны Asti, запланированное на 31 декабря. В соцсети «Вконтакте» представители клуба указали, что концерт отменили по независящим от них причинам.

На афише на 31 декабря указан концерт Jony. Все приобретенные на эту дату билеты действительны либо для выступления Jony, либо на концерт Анны Asti в другой день. Дата будет известна в ближайшее время.

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Певица Анны Asti засветилась на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, которая вызвала резонанс в обществе. На фоне разразившегося скандала звезды поочередно начали извиняться за участие в мероприятии. Сама Ивлеева записала 20-минутное видеообращение, в котором попросила прощения за то, что подробности вечеринки стали достоянием общественности. Блогер также извинилась перед российскими артистами, выступления которых после скандала начали убирать из новогоднего эфира.