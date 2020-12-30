Телеведущий Андрей Малахов предположил запуск нового проекта «Дом-3»

Ведущий Андрей Малахов считает, что заявление о закрытии «Дома-2» было рекламой нового шоу. Об этом он сообщил в интервью Алене Жигаловой, ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!».

Он считает, что такие передачи еще имеют популярность, поэтому сомневается в официальной версии закрытия передачи.

«Послушай, они откроют „Дом-3“. Ну ты же понимаешь, к чему это идет? Это лежит на поверхности. Проект может и продолжить существовать онлайн. Сейчас это все дополнительная реклама и сбор средств», — добавил он.

При этом ведущей не ответил Алене Жигаловой прямо, имеет ли какие-либо инсайды по поводу нового проекта.

Ранее глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров объяснил, что проект «Дом-2» был закрыт по решению руководства телеканала ТНТ. Шоу перестало быть рентабельным и начало приносить крупные убытки. Все попытки изменить формат приводили к провалу.

По неофициальной информации, «Дом-2» может переехать на другой канал.

Реалити-шоу выходило в эфир с 2004 года. Все 16 лет его существования проект критиковали и пытались закрыть. Последний выпуск вышел 30 декабря, в которым приняли участие старые участники Роман Третьяков, Степан Меньшиков и другие.