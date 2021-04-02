Новое лекарство разработали специально для Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, может выздороветь. Специально для нее разработали новое лекарство, способное полностью побороть опухоль. Об этом рассказал Петр Чумаков — член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лаборатории пролиферации клеток, где разработали препарат.

«Как правило, с таким диагнозом ситуация развивается в худшую сторону очень динамично. А Заворотнюк борется уже два года, и у нее хорошая тенденция. Наше лечение оставили как резервную возможность», — привел его слова сайт kp.ru.

Лекарство — это вирус, который вводится в злокачественную опухоль, отметило Ura.ru. Данный способ приведет к полному исцелению.

Профессор считает, что в лучшем случае Заворотнюк сохранит свою внешность. Однако полностью вернуться к прежней жизни будет сложно.

В августе 2019 года СМИ написали, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали опухоль головного мозга. По данным журналистов, актриса лечилась в онкологическом центре, а потом в филиале Центральной клинической больницы в Барвихе. Позже ее выписали из клиники с официальным диагнозом — глиобластома головного мозга.

Анастасии Заворотнюк исполнится 50 лет 3 апреля.