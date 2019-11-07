Новое фото появилось в Instagram Заворотнюк

На официальной странице Анастасии Заворотнюк появился новый пост. Там опубликовали снимок звезды сериала «Моя прекрасная няня» с супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

В посте сказано, что у супруга актрисы сегодня состоится первое выступление в московском шоу «Аленький цветочек», в котором он участвует вместе с фигуристкой Татьяной Навкой.

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«От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда, держим за вас кулачки и очень любим!» — сказано в описании снимков.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась 6 ноября, после репетиции шоу, Татьяна Навка подтвердила информацию о том, что передаст средства на лечение Анастасии Заворотнюк. Фигуристка рассказала, что семье актрисы пойдут все деньги, которые ледовое шоу соберет в день финального московского выступления — 10 ноября.

Ранее появилась информация о том, что Чернышев после долгого перерыва вернулся на лед и возобновил репетиции. Он пропустил несколько шоу из-за того, что постоянно находился рядом с Анастасией Заворотнюк, которая серьезно заболела. Точный диагноз до сих пор неизвестен, однако в августе этого года продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что у нее четвертая стадия рака мозга.