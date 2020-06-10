Новое фото 99-летнего принца Филиппа опубликовали в Сети

На официальном аккаунте британской королевской семьи представили новое фото королевы Елизаветы и ее мужа в день его 99-летия. Как сказано в подписи к публикации, снимок сделали на прошлой неделе на площади перед Виндзорским замком.

Сегодня принцу Филиппу исполнилось 99 лет. Он провел вместе со своей женой «самый долгий период в жизни под одной крышей». Сейчас королева Елизавета и ее супруг живут в Виндзорском замке, и день рождение будут праздновать без семьи из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Предыдущий снимок супруга Елизаветы был сделан полгода назад.

Сейчас супружеская пара много времени проводит вместе, ранее же принц Филипп жил более чем в 100 милях от жены. Он находился в поместье Сандрингем, а она в Букингемском дворце или Виндзоре. На время карантина они приняли решение жить вместе.