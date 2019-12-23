Новикова отреагировала на предложение Борщевой отменить «Аншлаг»

«Почему я должна серьезно к ней относиться? Она же только артистка. И даже не артистка. Тоже, знаете… Я не буду комментировать, это уровень, про который я не знаю. Я не знаю, чего ей надо закрывать „Аншлаг“. От нее, что ли, зависит это?», — поинтересовалась Новикова.

Артистка напомнила, что участвует в съемках «Аншлага» столько лет, что «уже было бы просто неприлично не сниматься».

«Я бы сочла это предательством каким-то. Может быть, она умеет легко это делать — предавать», — заметила Новикова.

Она также ответила на предложение Борщевой о Винокуре.

«Володя Винокур, отдавший столько лет эстраде, любимый, заполняющий огромные залы. Как это она вправе комментировать. Робот… Почему он робот? А она нет? Хотя бы из-за того, что человек столько лет занимается профессией. Профессией! А чем занимается Борщёва, я не знаю. Она что делает по жизни? Если бы это сказал кто-то, чье мнение мне интересно, я бы прислушалась. Ну, сказала. Всех надо, что ли, комментировать?», — добавила Новикова.

Ранее Елена Борщева решила написать книгу о юморе и затмить свой же успех в юмористическом шоу телеканала ТНТ Comedy Woman.