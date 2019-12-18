    18 декабря 2019, 05:18

    Новая жена Петросяна не взяла его фамилию

    Светлана Степанова

    Татьяна Брухунова отказалась менять свою фамилию после свадьбы с Евгением Петросяном. Корифей отечественного юмора и его помощница сыграли скромную свадьбу. Об этом написала «Комсомольская правда».
    Новая жена Петросяна не взяла его фамилию

    Издание сослалось на некоего друга комика, пожелавшего остаться неизвестным. Якобы пара отказалась от пышной церемонии и широкого гуляния. Петросян и его молодая избранница просто зарегистрировали свой брак в одном из столичных ЗАГСов.

    По словам друга Евгения Петросяна, у Брухуновой есть мечта — родить своему возлюбленному ребенка.

    Татьяна Брухунова была администратором сайта Елены Степаненко, потом помогала Евгению Вагановичу и в конце концов стала директором его театра. 74-летний артист и его 30-летняя сотрудница полюбили друг друга и оформили отношения официально. Сам юморист весьма резко отреагировал на обсуждение его личной жизни и на информацию, публикуемую различными СМИ. На своей странице в Instagram он написал, что журналисты занимаются оскорблением, клеветой и ведут себя непристойно.

    «В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой», — сказано в посте.