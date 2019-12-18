Новая жена Петросяна не взяла его фамилию

Издание сослалось на некоего друга комика, пожелавшего остаться неизвестным. Якобы пара отказалась от пышной церемонии и широкого гуляния. Петросян и его молодая избранница просто зарегистрировали свой брак в одном из столичных ЗАГСов.

По словам друга Евгения Петросяна, у Брухуновой есть мечта — родить своему возлюбленному ребенка.

Татьяна Брухунова была администратором сайта Елены Степаненко, потом помогала Евгению Вагановичу и в конце концов стала директором его театра. 74-летний артист и его 30-летняя сотрудница полюбили друг друга и оформили отношения официально. Сам юморист весьма резко отреагировал на обсуждение его личной жизни и на информацию, публикуемую различными СМИ. На своей странице в Instagram он написал, что журналисты занимаются оскорблением, клеветой и ведут себя непристойно.

«В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой», — сказано в посте.