Новая родственница Валерии оказалась банкротом

Выяснилось, что Волковаонными долгами.

По данным издания, процедура признания банкротом началась еще три года назад, когда Волковой не удалось исполнить свои обязательства перед бизнес-партнерами. Размер долга составил 104 024 634 рубля.

Суд не только признал предпринимательницу банкротом, но и решил ввести в отношении Волковой процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев. В дальнейшем этот срок по разным причинам неоднократно продлевался, 30 июля 2020 года его в очередной раз сдвинули на полгода.

Отмечается также, что все суды Волкова проиграла, но успела переписать часть своего имущества до того, как его арестовали. Например, Mercedes за пять миллионов рублей. Именно на нем ее дочь и сын Валерии в прошлом году попали в страшную аварию.