Новая песня умершего рэпера DMX появилась в Сети

Новая композиция американского рэпера DMX, который скончался 9 апреля, появилась в Сети. Композиция станет саундтреком второго сезона криминального сериала «Крестный отец Гарлема».

Песня называется Been to War. Она была записана совместно с музыкантами French Montana и Swizz Beatz. Композиция появилась на YouTube-канале сериала.

Рэпер DMX умер в возрасте 50 лет. О его смерти в пятницу, 9 апреля, сообщили родственники. До этого DMX госпитализировали после передозировки наркотиками. Рэпер перенес сердечный приступ и несколько дней находился на аппарате жизнеобеспечения.

Рэпер ST узнал о смерти DMX от «360». Он признался, что ему очень жаль, и назвал DMX уникальным артистом. ST признался, что рос на его песнях.

Глава музыкального лейбла Ruff Ryders Даррин Дин рассказал, что DMX перед смертью успел записать новый альбом. Его релиз состоится до конца 2021 года. В записи альбома приняли участие звезды хип-хопа первой величины, такие как Lil Wayne, Snoop Dogg и Swizz Beatz.

Менеджер DMX пообещал, что посмертный альбом рэпера будет особенным и моментально станет классикой.