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    01 декабря 2020, 13:03

    Носков: «Когда Хазанов шутил, у операторов тряслись руки от смеха»

    Дарья Морозова

    Режиссер Николай Носков рассказал об актере Геннадии Хазанове на съемках сериала «Кто в доме хозяин». Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
    Носков: «Когда Хазанов шутил, у операторов тряслись руки от смеха»

    Он назвал Хазанова «потрясающе талантливым» и мастером перевоплощений.

    «Помню, как несколько лет назад он, поздравляя коллег, перевоплощался в Льва Толстого. Это было великолепно!» — поделился режиссер.

    Также Носков считает его классиком актерского мастерства и рад тому, что им довелось поработать вместе. В сериале, по словам режиссера, Хазанов периодически импровизировал, и это было отлично.

    «Когда он шутил, то у операторов просто тряслись руки от смеха, поэтому приходилось останавливать съемку», — рассказал Носков.

    Кроме того, по его словам, Хазанов — комфортный человек, с которым легко работать даже начинающим актерам.

    «Единственное для него важно, чтобы люди, с которыми он работает, были увлеченными профессионалами своего дела», — заключил режиссер.