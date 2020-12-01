Носков: «Когда Хазанов шутил, у операторов тряслись руки от смеха»

Он назвал Хазанова «потрясающе талантливым» и мастером перевоплощений.

«Помню, как несколько лет назад он, поздравляя коллег, перевоплощался в Льва Толстого. Это было великолепно!» — поделился режиссер.

Также Носков считает его классиком актерского мастерства и рад тому, что им довелось поработать вместе. В сериале, по словам режиссера, Хазанов периодически импровизировал, и это было отлично.

«Когда он шутил, то у операторов просто тряслись руки от смеха, поэтому приходилось останавливать съемку», — рассказал Носков.

Кроме того, по его словам, Хазанов — комфортный человек, с которым легко работать даже начинающим актерам.

«Единственное для него важно, чтобы люди, с которыми он работает, были увлеченными профессионалами своего дела», — заключил режиссер.