Норвежский блогер Apetor погиб после записи очередного видео

Умер известный норвежский блогер Тор Экхофф, известный на YouTube под ником Apetor. Ему было 57 лет, написали «Известия» со ссылкой на Expressen.

Мужчина провалился под лед на озере, записывая очередное видео. Очевидцы вызвали спасателей, Экхоффа извлекли из-под воды и доставили в больницу на вертолете, однако спасти его не удалось.

На канал Apetor на YouTube подписаны более 1,2 миллиона человек. В своих роликах мужчина показывал норвежскую природу, нырял в прорубь и учил, как выползти на лед, провалившись в полынью.