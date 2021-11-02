Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери сыграют в фильме «Святые из Бундока 3»
Deadline: съемки фильма «Святые из Бундока 3» начнутся весной 2022 года
Актеры Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери сыграют в фильме «Святые из Бундока 3». Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на Deadline.
Режиссером станет Трой Даффи. Съемки фильма начнутся весной следующего года.
Ридус и Флэнери сыграют те же роли, что и в предыдущих частях — персонажей Мерфи и Коннора.
«В финале второго фильма братья оказались в тюрьме, и фанаты хотят знать, что было дальше, — они спрашивают об этом буквально каждый день», — рассказал Даффи.
Режиссер отметил, что рад тому, что третья часть будет снята.
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