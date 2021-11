Актеры Норман Ридус и Шон Патрик Флэнери сыграют в фильме «Святые из Бундока 3». Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на Deadline.

Режиссером станет Трой Даффи. Съемки фильма начнутся весной следующего года.

Ридус и Флэнери сыграют те же роли, что и в предыдущих частях — персонажей Мерфи и Коннора.

«В финале второго фильма братья оказались в тюрьме, и фанаты хотят знать, что было дальше, — они спрашивают об этом буквально каждый день», — рассказал Даффи.

Режиссер отметил, что рад тому, что третья часть будет снята.

