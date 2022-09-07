Названы артисты и режиссеры, оставшиеся без работы из-за негатива к спецоперации | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 18:54)

Названы артисты и режиссеры, оставшиеся без работы из-за негатива к спецоперации

Норкин заявил, что Шмыкова и Молочников лишились доступа к заработку из госбюджета

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Часть российских артистов и других представителей медийной сферы осудила спецоперацию и подверглась зачистке в местах службы. Поименный перечень таких персон озвучил телеведущий Андрей Норкин в эфире авторской программы «Место встречи» на НТВ.

После увольнения им закрыли доступ к заработку из государственного бюджета.

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Среди таких артистов Норкин назвал Варвару Шмыкову. В основном актрису знают по участию в сериале «Чики» и рекламной кампании с домом моды Gucci.

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Также Норкин упомянул ныне безработного режиссера Александра Молочникова, который прежде сотрудничал с Большим театром и Театром на Малой Бронной. Ранее ему часто давали в работу государственные заказы. По словам телеведущего, Молочников не особо прославился своей работой. По словам Норкина, массовую известность режиссер получил из-за отношений с комедийной актрисой Екатериной Варнавой.

Также среди «отмененных режиссеров» телеведущий упомянул Кирилла Серебренникова и Сергея Женовача. Также не у дел остался художник-постановщик Дмитрий Крымов, впрочем, он сам бежал из России в США 25 февраля.

Последний особенно возмутил Норкина. Ведущий напомнил, что этот художник-постановщик — представитель театральной династии, которая всегда имела в России огромные возможности, в том числе финансовые.

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