Знаменитости 29 марта 2023, 14:06 Нонна Гришаева рассказала о музыкальных предпочтениях 16-летнего сына

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Благодаря своему 16-летнему сыну актриса театра и кино Нонна Гришаева полюбила рэп-исполнителей. Больше всего артистке понравился Niletto. Об этом она рассказала журналистам «Газеты.Ru».

Оценив музыкальный вкус сына, Гришаева решила познакомить его со своими любимыми исполнителями. В первую очередь актриса поставила сыну песни Виктора Цоя.

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«Он просто многого не знал, поскольку это моя молодость. Тот же Виктор Цой, группа „Пикник“ и много других замечательных исполнителей», — рассказала Гришаева.

В 2006 году актриса вышла замуж за актера и режиссера Александра Нестерова, в браке с которым у них родился сын. Также Гришаева воспитывает дочь от актера Антона Дерова.