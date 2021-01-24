Номинант премии «Оскар» умер в США

Причина смерти — пневмония.

Уолтер Бернстайн родился в 1919 году в Бруклине. В 1940-м он окончил Дартмутский колледж. Во время Второй мировой войны молодой человек писал эссе, а после окончания боевых действий опубликовал их отдельной книгой. На издание обратили внимание в Голливуде, и в 1947-м Бернстайн подписал договор сценариста с Columbia Pictures.

В 1950 году его внесли в черный список Голливуда за поддержку коммунизма. После этого Бернстайн некоторое время выпускал свои работы под псевдонимами.

Среди работ Бернстайна как сценариста числятся: «Поцелуями сотри кровь с моих рук», «Великолепная семерка», «Дом на Кэрролл-стрит», «Проказник из психушки», «Подставное лицо». Последняя кинокартина была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий».

Сценарий к драме «Дети мисс Эверс» был номинирован на премию «Эмми».