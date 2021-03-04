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    04 марта 2021, 18:53

    Noize МС потребовалась помощь врачей. Источник назвал причину

    Андрей Иванов, Дарья Новая

    Музыкант Noize МС запостил в Instagram фото, где он с улыбкой сидит в кресле-каталке, а рядом стоят медики скорой. Источник «360» в экстренных службах столицы сообщил, что у рэпера началась резкая боль в спине.

    Скорая приехала к Ивану Алексееву, так музыканта зовут по-настоящему, вечером 3 марта. Собеседник «360» пояснил, что помощь врачей музыканту понадобилась из-за боли в спине.

    Под фото Noize МС оставил четверостишие:

    В луже собственной крови на кафеле скользя,

    После заплыва еле выползая на карачках,

    Носилки скорой помощи я не раз уже пачкал:

    Врачи качают головами — типа, так нельзя.

    Подписчики стали желать артисту скорейшего выздоровления.