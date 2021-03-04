04 марта 2021, 18:53
Noize МС потребовалась помощь врачей. Источник назвал причину
Музыкант Noize МС запостил в Instagram фото, где он с улыбкой сидит в кресле-каталке, а рядом стоят медики скорой. Источник «360» в экстренных службах столицы сообщил, что у рэпера началась резкая боль в спине.
Скорая приехала к Ивану Алексееву, так музыканта зовут по-настоящему, вечером 3 марта. Собеседник «360» пояснил, что помощь врачей музыканту понадобилась из-за боли в спине.
Под фото Noize МС оставил четверостишие:
В луже собственной крови на кафеле скользя,
После заплыва еле выползая на карачках,
Носилки скорой помощи я не раз уже пачкал:
Врачи качают головами — типа, так нельзя.
Подписчики стали желать артисту скорейшего выздоровления.