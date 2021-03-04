Noize МС потребовалась помощь врачей. Источник назвал причину

Музыкант Noize МС запостил в Instagram фото, где он с улыбкой сидит в кресле-каталке, а рядом стоят медики скорой. Источник «360» в экстренных службах столицы сообщил, что у рэпера началась резкая боль в спине.

Скорая приехала к Ивану Алексееву, так музыканта зовут по-настоящему, вечером 3 марта. Собеседник «360» пояснил, что помощь врачей музыканту понадобилась из-за боли в спине. Под фото Noize МС оставил четверостишие: В луже собственной крови на кафеле скользя, После заплыва еле выползая на карачках, Носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: Врачи качают головами — типа, так нельзя. Подписчики стали желать артисту скорейшего выздоровления.