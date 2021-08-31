Noize MC отменил тур из-за болезни

Музыкант Noize MC отменил большую часть концертов предстоящего тура из-за проблем со здоровьем. Вместо 26 концертов он проведет пять, написала «Газета.ru».

Музыкант сообщил, что у него проблемы со здоровьем, несовместимые с тяжелым графиком тура.

«Врачи настоятельно рекомендуют поберечь себя в течение как можно более продолжительного времени. Боюсь, на этот раз мне придется к ним прислушаться. Помимо моих индивидуальных проблем есть и другая причина — по-прежнему не ослабевающие ограничения, связанные с COVID-19 в отдельно взятых регионах России», — написал артист в Instagram.

Оставшиеся в туре концерты пройдут в Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве.