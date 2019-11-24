Noize MC оштрафовали за литературный баттл со Шнуровым
Noize MC выложил в своем аккаунте фотографию с двумя полицейскими.
«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» — написал рэпер.
Артисты провели музыкальный баттл на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве. Музыканты использовали в песнях ненормативную лексику. После выступления правоохранители пришли в гримерки Noize MC и Шнурова.
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Пока неизвестно, была ли это личная инициатива столичных полицейских или кто-то пожаловался на выступление музыкантов. Также нет информации, выписали ли штраф лидеру «Ленинграда». Да и прошедший баттл певец пока никак не прокомментировал.
Словесная и музыкальная дуэль завершилась со счетом 4:3. Победа досталась Шнурову и его группировке. В одном из раундов участники должны были допеть хит соперника, но представить этот фрагмент в своем узнаваемом стиле. Литературный баттл был призван определить «благороднейшего поэта современности». По иронии судьбы, именно за это соревнование придется заплатить штраф за использование матных слов.