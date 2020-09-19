«Ноги и спина кричали»: актер Назаров рассказал о первых симптомах COVID-19

В первую очередь появилась боль в мышцах.

«Руки, ноги, спина — все криком кричали. Покричали да успокоились. Потом температура +38 с чем-то поднялась, держалась дня четыре, вызвали скорую, увезли меня в больницу, а там потихоньку лечить начали», — рассказал актер.

Назаров признался, что в вопросах медицины мало что понимает. Несмотря на это, он точно знает, что врачи оказали ему большую помощь.

«Нормально себя чувствую, врачи вылечили, говорят маленько еще, немного поживу. Влили в меня плазму, лекарства, выявили в итоге отсутствие вируса — надоело ему бороться со мной», — добавил актер.

Народного артиста госпитализировали с двусторонним воспалением легких 2 сентября, напомнил сайт News.ru. Его выписали из больницы 19 сентября и отправили на две недели на карантин.

Назаров окончил Театральное училище имени Щукина в 1960 году. Тогда же он присоединился к труппе Театра имени Ленинского комсомола, с 1963-го служит в Театре-студии киноактера.

Артист сыграл более чем в 260 фильмах и сериалах, среди них «Последние залпы», «Нет неизвестных солдат», «Баллада о комиссаре», «Прощание славянки», «Склифосовский».