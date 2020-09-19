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    19 сентября 2020, 17:07

    «Ноги и спина кричали»: актер Назаров рассказал о первых симптомах COVID-19

    Алена Макаренко

    Руки и ноги «криком кричали». Так народный артист России Юрий Назаров описал свое самочувствие, когда подхватил коронавирус. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
    «Ноги и спина кричали»: актер Назаров рассказал о первых симптомах COVID-19

    В первую очередь появилась боль в мышцах.

    «Руки, ноги, спина — все криком кричали. Покричали да успокоились. Потом температура +38 с чем-то поднялась, держалась дня четыре, вызвали скорую, увезли меня в больницу, а там потихоньку лечить начали», — рассказал актер.

    Назаров признался, что в вопросах медицины мало что понимает. Несмотря на это, он точно знает, что врачи оказали ему большую помощь.

    «Нормально себя чувствую, врачи вылечили, говорят маленько еще, немного поживу. Влили в меня плазму, лекарства, выявили в итоге отсутствие вируса — надоело ему бороться со мной», — добавил актер.

    Народного артиста госпитализировали с двусторонним воспалением легких 2 сентября, напомнил сайт News.ru. Его выписали из больницы 19 сентября и отправили на две недели на карантин.

    Назаров окончил Театральное училище имени Щукина в 1960 году. Тогда же он присоединился к труппе Театра имени Ленинского комсомола, с 1963-го служит в Театре-студии киноактера.

    Артист сыграл более чем в 260 фильмах и сериалах, среди них «Последние залпы», «Нет неизвестных солдат», «Баллада о комиссаре», «Прощание славянки», «Склифосовский».

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