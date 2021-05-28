«Ноги деревянные были». Антонов рассказал о выступлении перед Горбачевым

Советский и российский композитор и певец Юрий Антонов впервые спел перед Михаилом Горбачевым и всем политбюро в 1987 году в Кремлевском дворце Съездов. Свое выступление он назвал признанием советской властью эстрады.

Антонова пригласили на концерт, посвященный юбилею Октябрьской революции. Об этом артист рассказал в программе «В гостях у Дмитрия Гордона». Ее запись опубликована на YouTube.

«Зал, одни белые рубашки и черные костюмы, женщин практически не было. Смотришь и думаешь: что это такое, может быть, мне это снится. И впереди сидит политбюро. Михаил Горбачев. <…> У меня ноги деревянные были», — признался Антонов.

По его словам, впервые представители советской власти спустились с балконов, где обычно сидели, в первый ряд.

«Такого никогда не было, это была демократия», — рассказал артист.

Программа выступления, добавил он, была сборной. Обычно подобные концерты составляли из исполнителей народных песен, симфонической музыки, оперного и Большого театров. Приглашение стало для Антонова неожиданностью.

«Вдруг мне звонок, и говорят: „Вы знаете, мы вас приглашаем на юбилей Октябрьской революции. <…> Мы бы очень хотели, чтобы вы спели ‚Крышу дома твоего‘. Но надо петь вживую, под фонограмму“. <…> Тогда я был первый эстрадный исполнитель», — пояснил композитор.

Никаких репетиций у него не было. Уже на сцене, после включения фонограммы, Антонов понял, что ничего не слышит.

«Я растерялся, хотя опыт имел огромный, но как-то сгруппировался и спел. Аплодисменты вежливые. Поклонился, на деревянных ногах пошел за кулисы. Это был прорыв, эстраду советскую признали», — заключил он.