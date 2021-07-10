«Ногами не хожу»: звезда «Мажора» рассказал о самочувствии после заболевания ковидом

Звезда сериала «Мажор» Александр Дьяченко попал в больницу после заражения коронавирусом. Он рассказал подписчикам, что пока не может ходить и лежит под капельницами.

По словам актера, он не хотел «отравлять ленту этого сказочного лета нытьем о немощи», но решил опубликовать пост о самочувствии после слов поддержки.

«Я держусь. Вирус еще во мне. Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но держусь. Руками за жизнь уже точно взялся. Обеими», — написал Дьяченков в Instagram.

К своей публикации он добавил фотографию капельниц, назвав их своим «завтраком». При этом он подчеркнул, что уже вышел из тяжелого состояния и принимает минимальные дозы препаратов.

«Спасибо Всем за отклик и еще раз спасибо за бесценное „держись!“. Куда бы я без него? Давайте все и всегда будем держаться!» — предложил актер.

Дьяченко оказался на больничной койке в конце июня. Тогда он сообщил о положительном результате теста на коронавирус и отмене ближайших спектаклей.