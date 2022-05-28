Панин рассказал о знакомстве с бездомными и ночевке на улице Рима

Уехавший за границу актер Алексей Панин заночевал на одной из улиц Рима, выспавшись на ступеньках здания с воротами. Впечатлениями о проведенной ночи он поделился с подписчиками в социальных сетях.

Артист подчеркнул, что у него остались хорошие впечатления от такого времяпровождения.

«В моей жизни было все, но чтобы спать на улице, на асфальте, такого у меня еще не было. Я сегодня спал в Риме — прямо на улице, и это офигенно», — заявил Панин.

Он добавил, что хочет записать адрес дома, около которого он провел ночь, чтобы через несколько десятков лет вернуться сюда и посмотреть на это место.

По словам Панина, местные бездомные приняли его за своего. По итальянской столице артист путешествует с одним рюкзаком и бутылкой алкоголя.

Ранее в интервью артист жаловался, что денег на жизнь в Европе у него практически не осталось. Постоянной страной проживания Панин выбрал Испанию, куда уехал вместе с дочерью. Актер заявлял, что сейчас ему важно найти любую подработку, чтобы кормить ребенка, но пока выхода из ситуации он не видит.