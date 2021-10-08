Нобелевский лауреат Муратов ответил на вопрос, пойдет ли он в политику

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, который стал обладателем Нобелевской премии мира, рассказал о своих дальнейших планах. Он отрицательно ответил на вопрос о том, собирается ли он после такого признания заняться политикой.

«В какую политику, вы что? У меня самая прекрасная работа на свете», — сказал Муратов журналистам. Он отметил, что в журналистике есть свои опасности, но тем не менее на такие факультеты сохраняется гигантский конкурс, а в «Новую газету» большая очередь на стажировку. Муратов сказал, что пока не понимает такого соотношения. его слова привело «РИА Новости».

Лауреатами самой престижной из Нобелевских премий — премии мира — по итогам 2021 года стали Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратова поздравили с мировой наградой в Кремле, свое уважение выразили коллеги со всей России.

Муратов стал первым гражданином России, которому присудили Нобелевскую премию мира. До этого россияне становились лауреатами еще в составе СССР. Обладателями премии были такие важные исторически личности, как правозащитник Андрей Сахаров и первый президент. Горбачев уже выразил свои поздравления Муратову и счел факт присуждения премии важнейшим для современной журналистики.