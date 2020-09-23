Эдриан Броуди рассказал, что ему поставили российскую вакцину от COVID-19. Но это пранк

Голливудский актер Эдриан Броуди в своем Instagram сообщил подписчикам, что ему вкололи вакцину от коронавируса российского производства. Пост оказался шуточным, потому что в нем он проходит «русификацию» и к концу записи уже говорит на русском языке.

Актер сопроводил запись тегом #дешевка. И отметил свою «русификацию» как «побочный эффект» препарата. Вернее, он просто вставил кириллицу в английские слова и начал мешать их с подобием русских слов: «иo side effects whatsoevея, and that I feelshκι χoρoshό».

«Я подумал, что должен сообщить всем, что вчера я вызвался на испытания вакцины от Covid-19, которые проводятся здесь, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил свою первую прививку вчера в 16:00, и я хотел сообщить вам, что это полностью безопасно, без каких-либо побочных эффектов, я чувствую себя очень хорошо. (Далее он пишет по-русски) я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши», — так выглядит перевод поста Броуди.