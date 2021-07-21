Нюша показала в клипе свою вторую беременность

Певица Нюша в клипе на песню «Небо знает» показала, что она беременна. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Ранее ходили слухи, что певица ждет второго ребенка. Но она отрицала их и говорила, что сейчас занимается карьерой и посвящает время первой дочери.

После клипа стало ясно, что Нюша ждет второго ребенка. На видео сильно видно ее округлившийся живот. Судя по всему, артистка находится на позднем сроке.

Многие подписчики обрадовались этой новости и принялись активно поздравлять певицу.

«Какой большой животик уже»; «У меня мурашки. Ты серьезно беременна?»; «Какая замечательная новость. Поздравляю от всей души»; «Вот это сюрприз! Очень круто, поздравляю вас с мужем», — написали они.

Ранее в студию YouTube-шоу «Есть вопросики», которую ведет Ида Галич, пришла телеведущая Анастасия Ивлеева. Во время беседы популярные блогеры затронули тему своей старой дружбы.

Выяснилось, что причиной разрыва дружеских отношений стала беременность Галич. Ивлеева хотела видеть рядом с собой подругу, с которой можно гулять и ходить на вечеринки. Она не смогла перестроиться в связи с положением Иды и решила прекратить общение.