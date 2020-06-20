«Няш-мяш» Поклонская объявила конкурс на лучшее аниме со своим участием

Депутат Госдумы Наталья Поклонская решила организовать необычный конкурс. Она предложила прислать японскую анимацию с ее участием. Автора лучшей работы политик пообещала наградить сюрпризом.

«Знаю, что каждый из вас талантлив и есть много творческих людей. Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной. И, конечно же, победителя ждет сюрприз!» — написала в своем Telegram Поклонская, не уточнив при этом, что именно она подарит.

В конкурсе может поучаствовать любой человек, вне зависимости от страны проживания. Работы необходимо отправить на электронную почту rabota.nvp@gmail.com, уточнила депутат Госдумы. В теме письма нужно написать хештег #НяшМяш.

Интернет-мем «Няш-мяш» появился еще шесть лет назад, когда 34-летняя Наталья Поклонская возглавила прокуратуру Республики Крым. Хрупкую девушку, возглавившую целое ведомство, заметили японские интернет-пользователи, которые и воссоздали ее образ в традиционном для этой страны стиле аниме.

Самой Поклонской тогда эти картинки не понравились и она заявляла, что не допустит «никаких „Няш-мяш“ в интернете». Но уже в 2019 году политик заявила, что хочет превратить этот мем в бренд Крыма.