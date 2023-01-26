Знаменитости 26 января 2023, 17:40 Нижегородский актер Эйдельштейн сыграет в ремейке «Гостьи из будущего»

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Актер из Нижнего Новгорода Марк Эйдельштейн исполнит одну из ролей в обновленной версии советского фантастического сериала «Гостья из будущего». Об этом сообщил «ФедералПресс».

Картина будет называться «Сто лет тому вперед», ее выход запланирован на этот год. Отмечается, что 20-летний нижегородский актер сыграет в сериале одну из главных ролей.

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Зрителям Марк Эйдельштейн также известен по роли Юры в сериале «Монастырь».