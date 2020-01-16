Нина Русланова попала в больницу. Но ее дочь это отрицает

Дочь народной артистки РФ Нины Руслановой Олеся сообщила «360», что появившаяся в СМИ информация о болезни ее матери не соответствует действительности. Актриса сейчас в санатории, и скорую к ней не вызывали.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Нина Русланова обратилась за врачебной помощью. Она пожаловалась на боли в области сердца и аритмию. Медики предложили ей госпитализацию, но Русланова отказалась.

«Все нормально. Из Москвы скорую никто не вызывал. Нины Ивановны вообще нет в Москве, она в санатории. Конечно, она уже знает, что ей стало «плохо», — сообщила Олеся.

Однако источник «360», знакомый с ситуацией, утверждает, что народная артистка все-таки вызывала скорую. Врачи сочли ее состояние нестабильным, ложиться в больницу актриса действительно отказалась.