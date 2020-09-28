28 сентября 2020, 11:06
Niletto написал новую песню
Данил Прытков, рэпер из Екатеринбурга, который более известен как Niletto, анонсировал выход новой композиции «В мире людей». Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Отрывок из новой песни он опубликовал на своей странице в Instagram. Трек выйдет 1 октября.
«Сделать подарок каждому в этот день, лучшее, что я могу осуществить. Вы ждали, вы просили эту песню. Честно, я сам очень ждал. Это для души. Слишком для души!» — написал музыкант.
Песня записана на минус композиции из телепередачи «В мире животных».