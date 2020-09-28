Niletto написал новую песню

Отрывок из новой песни он опубликовал на своей странице в Instagram. Трек выйдет 1 октября.

«Сделать подарок каждому в этот день, лучшее, что я могу осуществить. Вы ждали, вы просили эту песню. Честно, я сам очень ждал. Это для души. Слишком для души!» — написал музыкант.

Песня записана на минус композиции из телепередачи «В мире животных».