«Никто мне мне верит». Брэд Питт пожаловался на неизлечимую болезнь
Брэд Питт пожаловался на неизлечимую болезнь
Голливудский актер Брэд Питт заявил, что страдает прозопагнозией. По его словам, он не может различать лица людей. О своей неизлечимой болезни актер рассказал в интервью изданию GQ.
Как признался Питт, он не может запомнить лица новых людей. Прозопагнозия известна, как лицевая слепота. Актер подчеркнул, что из-за этой неизлечимой болезни у окружающих появляется о нем не самое приятное мнение. Люди считают, что Питт постоянно находится в себе и ведет себя отстраненно.
«Никто мне не верит!» — пожаловался актер журналисту.
При этом он уточнил, что медики пока не поставили ему официальный диагноз. Впервые Питт заговорил о своей проблеме в 2013 году. Тогда он говорил, что хотел бы познакомиться с человеком с такой же проблемой, чтобы поделиться с ним своими переживаниями.
В феврале актер обвинил свою бывшую жену Анджелину Джоли в тайной продаже доли совместного винодельческого хозяйства во Франции. Питт заявил, что актриса заключила сделку с российским бизнесменом. Пара приобрела поместье-замок в 2008 году, напомнили «Известия».