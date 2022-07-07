«Никто мне мне верит». Брэд Питт пожаловался на неизлечимую болезнь

Голливудский актер Брэд Питт заявил, что страдает прозопагнозией. По его словам, он не может различать лица людей. О своей неизлечимой болезни актер рассказал в интервью изданию GQ.

Как признался Питт, он не может запомнить лица новых людей. Прозопагнозия известна, как лицевая слепота. Актер подчеркнул, что из-за этой неизлечимой болезни у окружающих появляется о нем не самое приятное мнение. Люди считают, что Питт постоянно находится в себе и ведет себя отстраненно.

«Никто мне не верит!» — пожаловался актер журналисту.

При этом он уточнил, что медики пока не поставили ему официальный диагноз. Впервые Питт заговорил о своей проблеме в 2013 году. Тогда он говорил, что хотел бы познакомиться с человеком с такой же проблемой, чтобы поделиться с ним своими переживаниями.

В феврале актер обвинил свою бывшую жену Анджелину Джоли в тайной продаже доли совместного винодельческого хозяйства во Франции. Питт заявил, что актриса заключила сделку с российским бизнесменом. Пара приобрела поместье-замок в 2008 году, напомнили «Известия».