«Никто денег моих не получит». Вдова Булдакова ответила на слухи об отношениях с двойником Баскова

Вдова актера Алексея Булдакова Людмила опровергла слухи об отношениях с двойником Николая Баскова Эдуардом Гладким. На самом деле, он ей как сын — поддерживает в сложных ситуациях и помогает. Об этом она рассказала «360».

«Эдуард замечательный человек, у которого есть голова на плечах», — сказала Булдакова.

Она рада, что следствие займется проверкой махинаций с наследством. По словам вдовы, некая Татьяна Руднева претендовала на ее имущество.

«Заявили, что муж этой женщины у Алексея был директором. Он его три раза всего видел. А делала все это она, потому что ей очень хотелось иметь хорошую квартиру, а у нее не получалось. Я думала, она порядочная, а оказалось, это зверь. Да еще врать так. Они еще свое получат. Я ничего плохо не сделала, все это знают», — заявила Людмила Булдакова.

Собеседница «360» также подчеркнула, что Эдуард Гладкий не является ей мужем и романтических отношений у них нет.

«Никто денег моих не получит. У меня племянники есть. Он ничего у меня не брал. У меня с ним была договоренность — он возит меня на машине, а я даю ему эту машину в прокат. Все, больше ничего. У него свои дела. Человек, который рубля у меня не вял», — объяснила она.

Женщина призналась, что пока она лежала в больнице, к ней даже племянники не пришли, а Гладкий пришел. Он вытащил ее из плохо состояния, буквально вернул из того света и привел в чувство, утверждает женщина. За это она ему очень благодарна.

Сам двойник Николая Баскова рассказал «360», что дружит с Людмилой Булдаковой и иногда ей помогает. Он тоже обрадовался следственной проверке. И назвал все, что прозвучало про них в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова ложью.