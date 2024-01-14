Знаменитости 14 января 2024, 05:51 «Никому не желаю». Стало известно о непростом состоянии Лолиты после «голой» вечеринки Певец Феликс Царикати: Лолита расстроена из-за бойкота после вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

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Певица Лолита Милявская чувствует себя непросто после шквала негатива в свою сторону из-за появления на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Об этом сообщил певец Феликс Царикати, который недавно общался со звездой. Его слова передал сайт mk.ru.

«Расстроена, конечно. Я никому не желаю из артистов подобного. Они же не уехали никуда, не предали родину, плохо не говорили о коллегах, поклонниках. Они работали и зарабатывали свой хлеб честно», — ответил он на вопрос о том, как себя сейчас чувствует Лолита.

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Ранее Милявская опровергла на слухи по поводу своего бегства из России после скандальной вечеринки. По ее словам, 2023 год был фантастическим, привнес много прекрасного в жизнь артистки. Она назвала этот период лучшим и отметила, что никуда не уезжает.

После скандального мероприятия вокалистке объявили бойкот. Ее концерты отменили и исключили из программы новогодних огоньков. Та же участь настигла и многих других знаменитостей, побывавших на «голой» вечеринке.