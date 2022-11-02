«Никому ее не показывал». Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой рассказал о первой написанной песне | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 05:40 «Никому ее не показывал». Победитель шоу «Маска» Анатолий Цой рассказал о первой написанной песне Певец Анатолий Цой: свою первую песню посвятил танцовщице, не обращавшей на меня внимания РИА "Новости"

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Солист группы MBAND и победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой заявил, что написал свою первую песню в девять лет. В интервью ведущей «360» Марусе Михейчик он рассказал, что посвятил композицию девочке, которая тогда не обращала на него внимания.

Певец рассказал, что самостоятельно пишет тексты песен, но в связи с загруженностью в последнее время на это практически нет времени. Над созданием хитов трудится команда профессионалов, которая создает композиции специально под исполнителя, отметил Цой.

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«Я там что-то корректирую, что-то меняю — как мне бы это хотелось, и все это мы выпускаем», — поделился подробностями победитель шоу «Маска».

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Первую песню Анатолий Цой написал будучи совсем ребенком. Тогда ему было девять или 10 лет, уточнил он.

«Она была очень банальной и примитивной, про любовь, естественно. Это была история, как я влюбился в одну танцовщицу, которая не обращала на меня внимания», — рассказал исполнитель. Он добавил, что показал композицию только лучшему другу, с которым общался с пяти лет.

«Я ему ее напевал и спрашивал: „Как тебе?“. И в тот момент — мы были прям совсем детьми, он сказал: „Ты гений“», — вспомнил музыкант.

Участники группы Uma2rman анонсировали выход клипа на песню «Звезды». По словам исполнителей, в композиции будут кадры с МКС, который записал космонавт Сергей Корсаков.