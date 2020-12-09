09 декабря 2020, 22:06
Николасу Кейджу понравились трейлеры некоторых российских фильмов
Трейлеры некоторых российских кинокартин произвели впечатление на звезду голливудских фильмов Николаса Кейджа. Об этом сообщил «Царьград».
По данным издания, Кейдж увидел трейлеры «Соляриса», «Защитников», «Адмирала» и «Хардкора». Ему понравилась игра российских артистов и он признался, что мог бы чему-то поучиться у них. Также он отметил качество съемки и визуальные эффекты. Актер попросил выслать ему региональные коды этих фильмов, чтобы посмотреть их полностью дома на DVD.