Николасу Кейджу понравились трейлеры некоторых российских фильмов

По данным издания, Кейдж увидел трейлеры «Соляриса», «Защитников», «Адмирала» и «Хардкора». Ему понравилась игра российских артистов и он признался, что мог бы чему-то поучиться у них. Также он отметил качество съемки и визуальные эффекты. Актер попросил выслать ему региональные коды этих фильмов, чтобы посмотреть их полностью дома на DVD.