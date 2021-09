Николаса Кейджа перепутали с алкоголиком и выгнали из бара в Лос-Анджелесе

Голливудского актера Николаса Кейджа выгнали из бара из-за того, что он явился туда в неподобающем виде и устроил пьяный дебош. Инцидент произошел накануне в Лас-Вегасе, написало издание The Sun.

По словам очевидцев, 57-летний актер пришел в заведение в неопрятном виде. На нем были надеты тапочки и домашние брюки с леопардовой расцветкой. Сидя за баром, он употребил много алкогольных коктейлей.

Совсем опьянев, обладатель «Оскара» за роль алкоголика в фильме «Покидая Лас-Вегас» начал кричать и ругаться с персоналом заведения. Более того, актер разулся и едва не устроил драку.

«Он едва смог надеть тапки, прежде чем его вывели. Попросил нас пойти с ним, но он был в плохом состоянии, и мы решили, что это плохая идея. Один из завсегдатаев отвез его домой», — рассказал изданию очевидец.

Ранее сообщалось, что Николас Кейдж снимется в фильме The Old Way, где сыграет роль бывшего бандита. Актер рассказал, что давно хотел сняться в вестерне и теперь очень рад получить такую возможность.