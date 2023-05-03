Знаменитости 03 мая 2023, 16:45 Николас Кейдж заявил, что помнит себя «в утробе матери» Американский актер Николас Кейдж рассказал о воспоминаниях в утробе матери Кинопоиск

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Американский актер Николас Кейдж рассказал о своем самом раннем воспоминании. В эфире телешоу The Late Show with Stephen Colbert он заявил, что помнит себя во время нахождения в утробе матери. Фрагмент интервью опубликовали в YouTube-канале программы.

Ведущий шоу затронул тему самых ранних детских воспоминаний. Николас Кейдж шокировал публику своим признанием. Он предупредил, что его словам могут прозвучать не слишком правдоподобно.

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«Я не уверен, реально ли это вообще, но иногда мне кажется, что я могу вернуться к воспоминаниям в утробе матери и будто бы увидеть лица в темноте или что-то в этом роде», — рассказал актер.

В декабре лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» признался, что в детстве считал себя инопланетянином. Когда он понял, что ничем не отличается от других людей, сильно расстроился, сообщила газета The New York Post.

Николас Кейдж недавно в очередной раз стал отцом. В сентябре прошлого года у него родилась дочь. Актер и его молодая супруга решили назвать девочку именем Леннон Оги.