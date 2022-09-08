Николас Кейдж вновь стал отцом | 360°

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Николас Кейдж вновь стал отцом

Третий ребенок появился у Николаса Кейджа

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Николас Кейдж стал папой в третий раз. Молодая супруга Рико Шибата подарила знаменитости дочь. Представитель пары рассказал о том, как они чувствуют себя после появления ребенка. Об этом сообщили Nation News.

Инсайдер рассказал, что на данный момент мама ребенка чувствует себя хорошо. Супруги уже давно определились с именем для ребенка. Девочку назвали Леннон Оги. Имя ей дали в честь певца группы The Beatles Джона Леннона и отца Николоса.

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По словам отца, он будет назвать ребенка уменьшительно-ласкательным именем Ленни. На данный момент актер вне себя от восторга. Он подчеркнул, что воспитание дочери станет самым большим приключением в его жизни. Знаменитость заявила, что доволен своей ролью отца и впредь будет очень серьезно относиться к своей новой роли.

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