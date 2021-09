Николас Кейдж сыграет бывшего бандита в новом фильме

Актер Николас Кейдж снимется в вестерне, как и мечтал. Ему досталась роль бывшего бандита. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Новый фильм называется The Old Way, а персонажа Кейджа зовут Колтон Бриггс.

Его герой раньше занимался незаконной деятельностью. Он живет семейной жизнью с женой и 12-летней дочкой. Но потом его супругу убивают бандиты и Бриггс решает отомстить. Он отправляется со своей дочкой искать убийц.

Режиссером фильма The Old Way станет Бретт Доноху, сценаристом — Карл Лукас. Кейдж рассказал, что давно хотел сняться в вестерне и теперь очень рад такой возможности и взволнован из-за сложной роли.

Ранее кинокомпания Wаrnеr Вrоs. показала русский трейлер, возможно, главной премьеры этого года — фильма «Матрица: Воскрешение». Ролик опубликовали на официальном канале в YouTube.

Над четвертой частью «Матрицы» Лана Вачовски трудилась уже без сестры. На экраны возвращаются Киану Ривз и Керри-Энн Мосс в роли Нео и Тринити. В роли молодого Морфеуса предстанет Яхья Абдул-Матин II.