Знаменитости 24 марта 2023, 19:11 Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ Член СПЧ Меркачева: журналиста Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ РИА «Новости»

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Журналист и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе начал самостоятельно дышать. Об этом рассказала действующий член организации Ева Меркачева. Она описала состояние журналиста в беседе с ТАСС.

Меркачева отметила, что узнала о здоровье Сванидзе во время разговора с его женой.

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«Он сам стал говорить, уже не дышит с помощью аппарата для искусственной вентиляции легких», — рассказала собеседница издания.

Также она добавила, что теперь Сванидзе полноценно дышит самостоятельно. По ее словам, журналист уже перешел к процессу жизненного самообеспечения. Меркачева добавила, что у него начался процесс восстановления.

Сванидзе попал в больницу с пневмонией и отеком легких еще в начале февраля текущего года. Спустя некоторое время из-за тяжелого состояния здоровья его на несколько дней вводили в состояние искусственной комы.