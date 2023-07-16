16 июля 2023, 18:59
Николая Ефремова переведут в соматопсихиатрическое отделение
Baza: врачи хотят перевести актера Николая Ефремова в соматопсихиатрическое отделение
Выпавшего из окна актера Николая Ефремова решили перевести в другую больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что состояние артиста стабильное, но тяжелое. Он дышит самостоятельно и находится в сознании, может двигать руками и ногами, при этом пока остается в аппарате фиксации тазовой кости.
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На новой неделе врачи планируют выписать его из реанимации. Однако моральное состояние Ефремова оценили как неудовлетворительное. В связи с этим медики приняли решение перевести его в другую больницу, где есть соматопсихиатрическое отделение.
Кроме этого, по данным канала, мужчине потребуется несколько операций, но когда их будут проводить, пока неизвестно. Ранее артисту уже сделали несколько операцией: удаляли разбитые кости таза и сращивали оставшиеся. Неделю назад сообщалось, что из-за пневмоторакса врачи откачивали воздух и жидкость из легких Ефремова.
Актер выпал из окна в конце июня. Полиция начала проверку.
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