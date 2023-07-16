Знаменитости 16 июля 2023, 18:59 Николая Ефремова переведут в соматопсихиатрическое отделение Baza: врачи хотят перевести актера Николая Ефремова в соматопсихиатрическое отделение РИА «Новости»

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Выпавшего из окна актера Николая Ефремова решили перевести в другую больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что состояние артиста стабильное, но тяжелое. Он дышит самостоятельно и находится в сознании, может двигать руками и ногами, при этом пока остается в аппарате фиксации тазовой кости.

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На новой неделе врачи планируют выписать его из реанимации. Однако моральное состояние Ефремова оценили как неудовлетворительное. В связи с этим медики приняли решение перевести его в другую больницу, где есть соматопсихиатрическое отделение.

Кроме этого, по данным канала, мужчине потребуется несколько операций, но когда их будут проводить, пока неизвестно. Ранее артисту уже сделали несколько операцией: удаляли разбитые кости таза и сращивали оставшиеся. Неделю назад сообщалось, что из-за пневмоторакса врачи откачивали воздух и жидкость из легких Ефремова.

Актер выпал из окна в конце июня. Полиция начала проверку.