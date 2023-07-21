Знаменитости 21 июля 2023, 15:31 Николая Дроздова выписали из больницы ТАСС: телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Известного телеведущего и зоолога Николая Дроздова выписали из больницы после отравления. Об этом ТАСС рассказал друг его семьи, композитор и певец Дмитрий Дунаев.

«Николай Николаевич находится дома, его выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо», — сказал он.

Реклама

Дроздов попал в больницу в начале июля после отравления. Дунаев сообщал, что все это время телеведущий находился в хорошем состоянии, а медики провели все необходимые процедуры.

При этом в Telegram-каналах завирусилась информация, что у Дроздова выявили воспалительные процессы в организме. Другие СМИ писали, что телеведущий отправился в больницу на штатное медицинское обследование.

В январе Дроздов получил травму ребер, неудачно поскользнувшись на льду. После этого он признавался, что начал испытывать трудности с дыханием.