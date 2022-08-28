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    28 августа 2022, 14:18

    Николая Дроздова наградили орденом Сергия Радонежского

    Патриарх Кирилл вручил Николаю Дроздову орден святого Сергия Радонежского I степени

    Глеб Гладков

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил зоолога и телеведущего Николая Дроздова орденом преподобного Сергия Радонежского I степени. Об этом сообщили на сайте РПЦ.

    Николая Дроздова наградили орденом Сергия Радонежского

    Орден телеведущему дали после воскресной литургии в храме Христа Спасителя. Поводом для чести стал 85-й день рождения Дроздова, а также его вклад в «сохранение традиционных ценностей в обществе».

    «В передачах телевизионных, в ваших путешествиях вы как будто делаете обычное земное дело, но в этом земном деле есть некое небесное измерение. И вот за это мы вас все любим, благодарим», — сказал патриарх Кирилл.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении телеведущего и профессора МГУ Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме него за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награды тогда же получили актер Сергей Шакуров и композитор Родион Щедрин — III и I степени соответственно.