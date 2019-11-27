Николай Валуев рассказал о детстве на окраинах и приводе в милицию

Валуев рассказал, что всегда был на голову выше сверстников, но от конфликтов это уберегало не всегда.

«Есть две стороны медали, всегда. С одной стороны, твои габариты останавливают потенциальных агрессоров. А с другой стороны, это расхолаживает. В общем-то, со временем, когда я уже занялся спортом, как раз вот то, чего мне не хватало, — это такой уверенности в себе. Я не воспринимал свой рост и габариты как какой-то, ну, фактор превосходства», — поделился бывший боксер.

По словам Валуева, драки возникали нечасто. Однако он признался, что в детстве его дразнили, называя Головой.

«К прозвищам я никогда вообще никак не относился. Меня в детстве дразнили. Прозвища появились в боксе. Их прилепляют, видимо, на профессиональном сленге. Проще озвучивать боксера не по фамилии, а как там, по прозвищу», — объяснил депутат.

Валуев согласился со словами Путина о том, что, когда драка неизбежна, нужно бить первым.

«Ну, надо сказать, что в достаточно еще маленьком возрасте, когда надо было уже переходить в первый класс, мы переехали на окраину города. Вот там настоящая была окраина. Я говорил об огородах. У нас были хулиганские окраины и все остальное. Действительно, бить первым на улице, если уже нет никаких шансов, — это хороший правильный принцип. Потому что… Еще говорят: выбирай самого большого. Потому что все остальные могут броситься врассыпную. Мне не хватало такой уверенности, я старался драки обходить стороной», — признался экс-боксер.

Кроме того, он вспомнил, что однажды в его детстве был и привод в милицию.

«По совокупности содеянного меня даже, по-моему, где-то как-то ставили на учет», — рассказал Валуев.