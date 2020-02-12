Николай Цискаридзе раскрыл зарплаты в балете

Знаменитый артист балета и педагог Николай Цискаридзе назвал зарплаты танцоров. По его словам, начинающие балерины и балеруны получают 12 тысяч рублей в месяц, если не найдут спонсора.

«В театре бывают люди, которые получают чрезмерную зарплату. Им доплачивают спонсоры. А, так, зарплата у начинающих очень маленькая. Где-то 12 тысяч рублей в месяц. Но дальше уже идет выслуга за спектакль. Кто становится выше рангом, у тех зарплата побольше», — рассказал Цискаридзе в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Цискаридзе заметил, что благополучие артиста часто зависит от «подлости людей, которые у власти». Основными труппами управляют те, кто никогда не был звездой, и они «сталкивают людей лбами», чтобы показать власть. Артист выразил мнение, что если в коллективе все хорошо, такие руководители просто не нужны, они только внесут в труппу скандалы.

Знаменитый танцовщик напомнил, что карьера в балете развивается стремительно или не развивается совсем. По его словам, если балерина не стала звездой к 23 годам, она может заканчивать со своей профессией. Цискаридзе заметил, что в этом отличие танцоров от журналистов, которые могут работать и в 98 лет, если «не начнется деменция».