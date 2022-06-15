Николай Цискаридзе поделился неприятными воспоминаниями о своем выпускном

Народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе дал интервью teleprogramma.pro. В преддверии школьных и студенческих выпускных он рассказал о своем собственном выпускном из хореографического училища, который был неудачным.

Цискаридзе рассказал, что его курс был недружным, сейчас с выпуска прошло уже 30 лет, и бывшие однокурсники все это время не поддерживали связь.

«Выпускной был 5 июня 1992 года — в стране нищета, развал, поэтому торжество прошло бедно, скудно. Сначала нам в школе раздали дипломы, и все были счастливы, что наконец-то получили эти документы. Потом мы собрались в кафе в Центральном доме работника культуры. Когда я возвращался с этих очень бедных посиделок, метро уже было закрыто, и я проходил мимо Кремля — кафе было в районе Кузнецкого Моста. И вот тогда я поклялся, что если когда-то я смогу повлиять на эту ситуацию, то никогда у моих учеников, у моих детей не будет такого ужасного выпускного вечера, как у меня», — поделился артист.

Это и навело его на мысль создать бал в Царском селе для выпускников Академии русского балета имени Вагановой, где артист занимает должность ректора. Выпускники отмечают торжественное событие в подобающей обстановке - мероприятие проходит в Тронном зале Екатерининского дворца.