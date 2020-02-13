Николай Расторгуев рассказал, что не планирует жить на пенсию

Музыкант рассказал, что народным артистам в Москве по закону полагаются надбавки к пенсии. Также Расторгуев сообщил, что не помнит, оформлял ли ее, и не уверен, что получает нужную сумму.

«Я собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально», — рассказал музыкант.

Это не первый раз, когда знаменитости сообщают СМИ свой размер пенсии. Недавно актер Александр Панкратов-Черный поделился, что его пенсия составляет 44 тысячи рублей. Из них 14 860 рублей — это основная выплата, а 30 тысяч — та самая набавка для народных артистов.