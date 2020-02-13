13 февраля 2020, 16:43
Николай Расторгуев рассказал, что не планирует жить на пенсию
Народному артисту Николаю Расторгуеву 21 февраля исполнится 61 год. Он продолжает выступать, несмотря на пенсионный возраст. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Музыкант рассказал, что народным артистам в Москве по закону полагаются надбавки к пенсии. Также Расторгуев сообщил, что не помнит, оформлял ли ее, и не уверен, что получает нужную сумму.
«Я собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально», — рассказал музыкант.
Это не первый раз, когда знаменитости сообщают СМИ свой размер пенсии. Недавно актер Александр Панкратов-Черный поделился, что его пенсия составляет 44 тысячи рублей. Из них 14 860 рублей — это основная выплата, а 30 тысяч — та самая набавка для народных артистов.